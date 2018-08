Tunisie: Huit danseurs et une comédienne

«Ré-Existence» rendra hommage à la résistance des jeunes danseurs dans le monde. C'est une pièce chorégraphique, un véritable show qui conjugue plusieurs formes artistiques. Nawel Skandrani retrouve sur scène le chanteur et compositeur tuniso-belge Jawhar Basti, guitariste hors pair qui a composé la musique originale du spectacle et Sergio Gazzo dont les vidéos et le mapping transforment la scène à l'infini.

L'idée centrale de ce projet est la question de la résistance de l'artiste à un contexte politique, social et culturel oppressant et son refus de se laisser déposséder de son droit inaliénable à la liberté. Cette résistance, Nawel Skandrani a pu en être témoin tout au long de sa carrière de chorégraphe en Palestine ou encore en Syrie mais elle a choisi de la transmettre en l'inscrivant dans son propre environnement comme signature de son engagement renouvelé d'artiste dans son époque.

Ici et maintenant, huit danseurs tunisiens et une comédienne (Nadia Bousetta) dansent chacun à partir de son histoire, son vécu dans un cri de résistance déchirant de beauté et de justesse.