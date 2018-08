Tunisie: Littérature et diplomatie

Christian Reigneaud en a signé trois, les premiers sous un anagramme, trois romans policiers, au rythme trépidant, aux intrigues complexes, plus sophistiqués qu'ils ne pourraient le prétendre car évoquant souvent des problèmes de société. Ce diplomate discret ne se pare d'aucune prétention :

« Quand on lit les grands auteurs, il est difficile de ne pas avoir un complexe de se mettre à l'écriture. A moins de grande passion et de beaucoup de travail. En ce qui me concerne, j'ai vu et vécu des évènements, des situations, rencontré des personnages que je craignais d'oublier avec le temps. Je souhaitais simplement en garder la mémoire. »

Habiller ces évènements, ces anecdotes, ces drames quelquefois d'une trame romanesque, leur donner un déguisement fictif offrait à ce conteur qui s'ignorait une liberté totale. Alors, bien sûr, il y a une part d'autobiographie dans ces ouvrages, ne fut ce que par le poste du personnage principal et récurrent, Antoine Bourbon, diplomate apprenti détective. Il y a surtout une description passionnante, colorée, empathique des pays où ils se déroulent, et dont l'auteur a acquis une connaissance approfondie. Il y a encore une justesse dans les analyses, une pertinence dans la psychologie qui va tout de même au-delà du simple roman policier dont se prévaut l'auteur. Il est vrai que les pays où se déroulent ces histoires, le Yémen et la République Dominicaine, le moment où y a vécu et exercé l'auteur, peuvent fournir une matière romanesque de belle densité. Sans jamais empiéter sur la déontologie du métier, le service juridique des Affaires étrangères en faisant foi. Quand bien même, dans un de ses romans, il tue le ministre des Affaires étrangères.

Dans son jardin de La Marsa, à l'ombre d'arbres séculaires, quand il peut trouver un répit au rythme du travail intensif qui est le sien, Christian Reigneaud prépare son prochain ouvrage : un roman qui se déroulera à Bahreïn, dans le cadre des chantiers pharaoniques gagnés sur la mer, des enjeux fonciers phénoménaux.

« Mon but est de raconter une histoire divertissante, car je me mets à la place du lecteur ou du spectateur, et je ne conçois pas qu'un livre ou un film ne soient pas divertissants. Mais j'évoque, évidemment des problèmes de société universels.»

Quant à la Tunisie où il vit et exerce depuis quelque temps, et où la période est particulièrement foisonnante en évènements, Christian Reigneaud explique : «J'écrirai plus tard, me donnant le temps de laisser les choses décanter pour voir ce qu'il en reste. »

Les livres de Christian Reigneaud ont paru en France et sont en cours de réédition en Tunisie, aux éditions Arabesques

La chute dans les nuages

Editions Arabesques

L'envers du décor (à paraître)

D'un Quai à l'autre (à paraître)