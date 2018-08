Tunisie: «Moi plusieurs, paroles en scène»

Sur scène, de nombreuses disciplines ont fusionné comme la danse -- une succession de tableaux chorégraphiques, contenant des mouvements corporels qui ont captivé l'attention d'une foule importante de spectateurs, venus voir et (re)découvrir ce spectacle qui n'est pas passé inaperçu pendant l'année.

Un langage corporel accompagné d'un sens de la réplique puissant exprimé, pendant plus d'une heure sous forme de slam et de paroles pertinentes qui agissent comme des piques et poussent à la réflexion, provoquant un tumulte émotionnel vertigineux : le spectateur peut être sujet à des grincements, des rires mais subit aussi une vague de cynisme et des expressions plaisantes, audacieuses et métaphoriques à prendre toujours au second degré.

Le texte du spectacle retranscrit de nombreuses situations, tirées d'un vécu vrai et narrées habilement sur scène, par une seule voix (Le moi), véhiculée par plusieurs personnes et provoquant un mélange de paroles sur scène, d'où le titre.

Le texte présenté dans le cadre plutôt intimiste de la scène outdoor du festival est en dialecte tunisien, particulièrement accessible à tout le monde. Les membres du collectif partagent un à un leur quotidien semé d'embûches depuis l'éclatement de la révolution jusqu'à à nos jours : les aléas sentimentaux, les libertés menacées, les échecs professionnels et universitaires, le chômage, le regard de la société, les déceptions d'ordre politique, l'insécurité, mais aussi des rêves à atteindre, des ambitions à concrétiser exprimés haut et fort dans un langage simple et poétique.

Les membres du projet « Moi plusieurs, paroles en scène » sont des adeptes de l'expression scénique : Majd Mastoura a fait de la « Street Poetry » pendant des années. Il s'agissait de lectures de rue poétiques. Certains de ses acolytes y ont aussi participé. Les jeunes du projet se sont côtoyés à une certaine époque avant de se séparer se frayant chacun un chemin dans différentes spécialités comme le théâtre, la musique, le cinéma, ou la scénographie et de se réunir en 2017 pour présenter cette pépite dont les répliques resteront certainement gravées dans les annales de son auditoire.