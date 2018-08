Tunisie: Bourse - Augmentation de 12,4% du revenu global des sociétés cotées à 8,2 milliards DT au premier semestre 2018

Tunis — Le revenu global des sociétés cotées en bourse a augmenté au premier semestre 2018 de 12,4% pour atteindre 8,2 milliards de dinars contre 7,3 milliards par rapport à la même période de l'année 2017, selon une note sur « l'Evolution des revenus des sociétés cotées au 30 juin 2018», que vient de publier la Bourse de Tunis.

Ainsi, une soixantaine de sociétés sur 79 ont vu leurs revenus s'apprécier par rapport à la même période de l'année précédente.

Les 20 sociétés qui composent le Tunindex20, soit les sociétés les plus liquides de la cote ayant la capitalisation boursière la plus importante, ont ensemble réalisé au premier semestre de l'année en cours un revenu de 5,3 milliards de dinars, accaparant une part de 65% du revenu global des sociétés de la cote et marquant ainsi une croissance de 13% par rapport au premier semestre de l'année 2017.

Evolution des indices de la Bourse

L'indice général de la Bourse de Tunis, le TUNINDEX a enregistré une progression de 28,29% durant le premier semestre 2018, contre une hausse limitée à 9,73% durant la même période de 2017.

De son coté, l'indice TUNINDEX20 a suivi la même tendance, affichant durant cette période une performance plus importante de 31,43% contre 14,35%. Quelque 11 des 13 indices sectoriels publiés par la Bourse ont enregistré des performances positives à la clôture du premier semestre 2018. Les meilleures performances ont concerné l'indice des banques (+36,20%,), l'agro-alimentaire et boissons (+34,84%) et les sociétés financières (+34,52%).

En revanche, l'indice du bâtiment et matériaux de construction a connu la plus forte baisse avec (-8,66%), suivi par l'indice des produits ménagers et de soins personnels (-2,94%).

IG