Ile Maurice: Infrastructures  - Le gouvernement sort l'artillerie lourde

Outre la NDU, les administrations régionales ont été appelées à se lancer dans la construction de marchés, de casernes des pompiers et l'aménagement des jogging tracks, notamment. Les sept conseils de villages et les cinq municipalités ont, eux, reçu une somme totale de Rs 1,2 milliard dans le Budget pour cela. Provision a également été faite pour une somme de Rs 14 millions pour la rénovation des centres communautaires.

Mais la NDU a été appelée à revoir sa liste, vu le coût. Les projets ont alors été ramenés à 1 178 et l'instance a obtenu Rs 1,2 milliard en ce sens dans le dernier Budget. «Nous nous attellerons à réaliser ceux-là, affirme Sharvanand Ramkaun. Et au courant de la prochaine année financière, nous nous attaquerons à d'autres projets.»

Le Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, a présidé une réunion hier avec des PPS, entre autres, pour identifier une série de travaux dans le cadre du pèlerinage Père Laval, de Ganesh Chaturthi et d'une autre fête religieuse. Si le chef du gouvernement a l'habitude de présider ces réunions, cette fois-ci, les PPS et députés des différentes circonscriptions auraient reçu une consigne particulière et très claire : «Il faut faire le maximum pour que les travaux soient réalisés durant les 12 prochains mois.» Ces projets concernent, notamment la construction de drains, le ré-asphaltage et l'éclairage des routes, la construction de trottoirs et l'aménagement de jardins d'enfants.

