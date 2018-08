Ile Maurice: Immobilier - La route Terre-Rouge-Verdun attire les premiers appartements

«L'avantage pour les clients est qu'ils font leur paiement sur un délai d'un an. Ils demandent à la banque un prêt-logement. Lorsqu'ils l'obtiennent, la banque met un lien sur le contrat de réservation que les clients reçoivent contre un paiement d'une première tranche de 10 %. À partir de là, c'est la banque qui règle les paiements d'après ce qui est dit dans le contrat de réservation.» Le paiement se décline en huit mensualités de 10 % et quatre autres de 5 %. À la fin du paiement, le client devient propriétaire tout en remboursant son prêt bancaire.

Pourquoi avoir attendu 2018 pour lancer le projet ? «Nous avons mis beaucoup de temps à peaufiner le concept. Nous voulions rendre les facilités des Gated Communities accessibles aux Mauriciens et pas qu'aux étrangers, comme c'est le cas actuellement. Quand on parle de facilités, on parle de sécurité, de luxe, de confort, mais aussi d'un cadre paisible», ajoute Navneet Gokulsing.

