Ile Maurice: Precautionary Measure faite par Me Teeluckdharry - «Je ne sais pas s'il y a un agenda politique... »

Sanjeev Teeluckdharry veut rétablir les faits et estime que sa réputation est en jeu. L'homme de loi se demande même s'il n'y aurait pas une motivation politique derrière la PM faite par Najeebun Beebe Badroonesah lui dernier. Selon lui, il est probable qu'elle ait subi des pressions politiques qui ont pour objectif de nuire à sa réputation en tant qu'avocat. «On veut faire croire que j'ai touché une certaine somme d'argent sans pour autant assumer les responsabilités comme avocat auprès de ma cliente. C'est faux» a dit l'avocat à la police. Il explique que Najeebun Beebe Badroonesah l'avait approché en 2014 pour une affaire de réclamation de Rs 500,000 contre un individu mais qu'elle n'a jamais donné l'adresse exact de cette personne. De ce fait, la Cour avait rejeté la plainte. Il précise qu'il a toujours remis des reçus à sa cliente et qu'il est disposé à lui donner des duplicata dans l'éventualité où elle aurait perdu les originaux. En ce qui concerne son travail comme avocat, Sanjeev Teeluckdharry avance qu'il a assisté sa cliente dans ses dépositions à plusieurs reprises.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.