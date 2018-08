Angola: Après la désignation du Dauphin / Luanda - Kabila récolte des fleurs !

Loin de rester sur des fleurs, Sassou, Bongo, Lourenço et les Kagame ainsi qu'autres représentés ont rappelé l'impérieuse nécessité de la tenue effective des joutes électorales de ce 23 décembre 2018. "Les Chefs d'Etat ont été informés de l'état du processus menant à la tenue des élections en RDC le 23 décembre 2018, dans le cadre de la Constituton, de la mise en œuvre et de l'accord de la Saint Sylvestre ", disent ces derniers.

Loin des remontrances que certains attendaient et des possibles mises en garde de la part du front anti-3ème mandat jadis constititué notamment, de Luanda et Kigali, Kinshasa, mieux Joseph Kabila recoit de ces assises des fleurs plutôt que des flèches mouchetées. Bien que représenté par She Okitundu, patron de la diplomatie congolaise, comme les Museveni et Kagame aussi d'ailleurs, Joseph Kabila tire la part belle de ce rendez-vous s'il faille s'en remettre aux dits du communiqué final.

