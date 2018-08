Maroc: Des Marocains pris dans la nasse jihadiste en Catalogne

"La rivalité, la méfiance et les accusations croisées (...) représentent sans doute le côté le plus négatif de ces journées là, au-delà des victimes des attentats", relève l'Observatoire international d'études sur le terrorisme, un centre de recherches privé.

Au-delà de ses similarités, et bien que l'imam ait laissé un texte au nom des "Soldats de l'Etat islamique", les enquêteurs à travers l'Europe ont cherché en vain jusqu'à présent à savoir si la cellule de Ripoll avait des contacts à l'étranger qui lui auraient donné des instructions. Dans les 18 mois qui ont précédé l'attaque, certains de ses membres se sont en effet déplacés en Suisse, en France, en Belgique et au Maroc.

Quand il est abattu par la police après quatre jours de cavale, il a fait 15 morts, de neuf nationalités différentes, dont un Australien de 7 ans et un Espagnol de 3 ans, et blessé plus de 100 personnes.

Questionnements et blessures demeurent ouverts un an après l'attentat de Barcelone

