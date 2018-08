Congo-Kinshasa: Le Conseil d'Etat saisi / UDPS - Le Collège des Fondateurs réclame la grande unité autour de François Lusanga Ngiele

Les membres Fondateurs de l'Udps ont haussé le ton, une fois de plus, et demandent que justice soit faite dans le dossier lié à la polarité de ce parti dont, eux seuls, savent mieux que quiconque, les tenants et les aboutissants, à l'instar d'Etienne Tshisekedi, Kibassa Maliba et tant d'autres, d'heureuse mémoire.

Ils ont, d'ores et déjà, saisi le Président du Conseil d'Etat en vue du verdict quant à leur requête en annulation de la décision du Ministre de l'Intérieur validant l'existence et fonctionnement d'une multitude d'ailes se revendiquant de l'Udps. Selon le Président de ce Collège, l'Honorable Lusanga Ngiele François, tous les égarés qui se réclament de l'Udps ont tout intérêt à rejoindre le Collège des Fondateurs en vue de continuer le combat historique.

Le dossier est à prendre au sérieux. Les différentes ailes se réclamant de l'Udps et qui se préparent à participer aux prochains scrutins sont interpellées. «... Le seul parti Udps qui existe, conformément à l'arrêté en vigueur, c'est celui des Fondateurs. Nous sommes ouverts et acceptons le retour de tous ceux qui se sont égarés depuis des lustres jusqu'à ce jour». Tel est le briefing de l'ultimatum du Collège des Fondateurs de l'Udps, lancé par l'Honorable François Lusanga Ngiele, qui a concouru à la saisine du Conseil d'Etat pour la remise en ordre de ce qu'il qualifie des Prédateurs de l'Udps chère aux différents Fondateurs dont la plupart sont en vie.

Les Fondateurs de l'Udps sont montés au créneau et ne peuvent plus mettre une goutte d'eau dans le vin. Après leur saisine du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour obtenir l'unité de l'Udps, cette fois-ci, ils ont saisi la plus haute Cour compétente en la matière, le Conseil d'Etat de la RD. Congo. Les avocats de leur partie sont, sans nul doute, à la merci du Conseil pour convaincre et obtenir gain de cause.

Vives interpellations

Le Président du Collège des Fondateurs, l'Honorable François Lusanga Ngiele lance un ultimatum à tous ceux qui se réclament de l'Udps de revenir. En bon Père de famille, il invite les uns et les autres à se ressaisir le plus tôt possible, pour rejoindre les Fondateurs de ce parti historique qui ne doit pas, selon lui, avoir des épithètes.

L'élu de la Lomami, dans la circonscription électorale de Lubao, rappelle que le seul et unique arrêté en vigueur, celui portant existence et fonctionnement de l'Udps est en violation, en ce qu'il ne reconnaît pas deux Udps, trois ou quatre ailes, en dépit de la seule branche initiale.

François Lusanga Ngiele dénonce, pour ce faire, l'existence illégale de ces différentes ailes de l'Udps qui, en principes et sans faux-fuyants, doivent être rayées de la liste de partis politiques en ordre de bataille pour les prochaines joutes électorales.

Décidément, le Collège des Fondateurs en appelle au Président du Conseil d'Etat à dire le droit, en Juriste patenté au service de la nation. «Nous réclamons notre parti en tant que Fondateurs. J'ai confiance en nous-mêmes les Fondateurs ; nous connaissons les tenants et les aboutissants. Que tous ceux qui se disent de l'Udps reviennent ; le parti est dirigé par ses Fondateurs que nous sommes. Nous ne connaissons pas des épithètes de l'Udps», a martelé l'Honorable François Lusanga aux prises avec votre quotidien.

Pour ce qui concerne la suite de son avenir politique, le leader de Lubao serait encore réclamé par sa base pour laquelle, il est prêt à remuer ciel et terre dans sa plaidoirie pour le progrès de cette dernière, mieux, le développement de leur contrée.

Jacques Kitengie