Tunisie: Croissance de 2,6% du PIB au premier semestre 2018

Tunis — Le Produit Intérieur Brut de la Tunisie a enregistré une croissance de 2,8% en glissement annuel, durant le deuxième trimestre de 2018, comparé au deuxième trimestre de 2017, et de 0,6% par rapport au premier trimestre de 2018, selon les dernières statistiques de l'Institut national de la statistique (INS), publiées mercredi.

L'économie nationale a ainsi enregistré une croissance de 2,6% durant le premier semestre de l'année en cours contre 1,9% durant la même période de l'année 2017.

Augmentation de 0,8% de la valeur ajoutée des industries manufacturières

Toujours selon les statistiques de l'INS, la valeur ajoutée du secteur des industries manufacturières a enregistré une croissance de 0,8% durant le deuxième trimestre de 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette augmentation est particulièrement, due à l'évolution de la valeur ajoutée des secteurs vitaux à l'instar des industries agroalimentaires (+2,4%), le textile, habillement et chaussures (+2,6%) et les industries chimiques (+4,9%).

En revanche, d'autres secteurs ont enregistré une baisse de leur valeur ajoutée, à l'instar des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre ( -2,3%) et celui des industries mécaniques et électriques (-0,6%).

Quant aux industries non manufacturières, elles ont connu une évolution de 1,3% durant le deuxième trimestre de 2018, par rapport à la même période de 2017.

Cette croissance s'explique par la hausse de la valeur ajoutée du secteur de la construction (3,6%), la reprise de la croissance pour le secteur minier (0,3%), et par une baisse moins importante de la valeur ajoutée du secteur de l'extraction du pétrole et du Gaz naturel par rapport au deuxième trimestre 2017, soit -1,4% contre -14%. Le secteur de production de l'électricité et du gaz a également, enregistré un léger repli de sa valeur ajoutée de 0,5%

Le secteur des services poursuit sa croissance

Le secteur des services poursuit sa croissance, avec une hausse de 3,6% de sa valeur ajoutée au deuxième trimestre de 2018, soutenu par une évolution de la valeur ajoutée de tous les secteurs qui y sont liés.

La valeur ajoutée du secteur de l'Hôtellerie, de la Restauration et des Cafés, a ainsi augmenté de 11,5%, grâce à la hausse de 34% du nombre de nuitées passées dans les hôtels tunisiens. Le secteur du transport a également connu une amélioration de 4,7% grâce à la dynamique enregistrée par le transport aérien. Le secteur des télécommunications et celui des services financiers ont respectivement augmenté de 3,2% et de 5,5%. Les services non marchands ont aussi connu une légère amélioration de 0,1%.

La valeur ajoutée du secteur de l'agriculture et de la pêche a également, progressé de 9% durant le deuxième trimestre de 2018.