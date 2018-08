Maroc: Accord entre RAM et l'AMPL

Les deux parties expriment leurs sentiments de gratitude et de remerciements aux usagers de la Royal Air Maroc pour leur fidélité à la Compagnie nationale, et soulignent leur engagement à œuvrer ensemble à l'amélioration de l'expérience client pour les passagers de la compagnie, conclut le communiqué.

Le haut niveau de professionnalisme des pilotes, leur rigueur, et leur sens du devoir sont des atouts pour Royal Air Maroc, ajoute le document, précisant que ces derniers contribuent, avec l'ensemble des femmes et des hommes de la compagnie, à servir la vocation de porte-drapeau de la RAM.

La RAM et l'AMPL se félicitent de la conclusion de cet accord qui émane de leur prise de conscience des enjeux majeurs économiques et sociaux du pays, du rôle essentiel du tourisme dans les efforts de développement, ainsi que de l'éminent rôle de la Compagnie nationale comme acteur majeur de développement du transport aérien et vecteur du rayonnement du Royaume, précise le communiqué.

Royal Air Maroc (RAM) et l'Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL) ont conclu un accord regroupant les points de convergence et réinstaurant le climat de confiance, indiquent mardi les deux parties dans un communiqué conjoint.

