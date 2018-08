Maroc: Inauguration à Bir Gandouz d'un espace dédié à la mémoire de la résistance et de la libération

Un espace dédié à la mémoire de la résistance et de la libération a été inauguré lundi à Bir Gandouz (province d'Aousserd), à l'occasion de la commémoration du 39e anniversaire de la récupération d'Oued Eddahab.

Inaugurée par le haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri, accompagné du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Lamine Benomar, et du gouverneur de la province d'Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, la nouvelle structure vise à rappeler les générations futures de la glorieuse histoire de la résistance et à conserver les documents historiques. Elle permettra aussi de mettre la lumière sur les événements militaires et les symboles de la résistance de la région.

Ont pris part également à cette inauguration le président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, ainsi que des représentants des autorités et des acteurs locaux.

L'espace, réalisé pour un montant de 2,77 millions de dirhams, a pour objectif notamment de conserver la mémoire historique nationale et locale de la résistance et de l'Armée de libération et d'inculquer aux jeunes les valeurs de patriotisme et de citoyenneté.

La création de cet espace est le fruit de collaboration et de partenariat entre le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, l'Agence du Sud et le Conseil provinciale d'Aousserd.

Elle s'inscrit dans le cadre du programme national porté par le Haut-commissariat en collaboration avec plusieurs partenaires visant la préservation de la mémoire de la résistance.

Edifiée sur une superficie de 625 m2 sur deux niveaux, la nouvelle structure se compose notamment d'une salle d'exposition, d'une salle de formation, de bureaux, d'une salle de réunions, ainsi que d'un espace d'animation culturelle et pédagogique.