Mali: La filiale du groupe BCP déploie sa nouvelle identité visuelle au Mali

Au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta («IBK») remporte le second tour de la… Plus »

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché, présent dans les huit pays de l'espace UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

Ce processus est bien engagé puisque la holding ABI est solidement installée dans le trio de tête des groupes financiers de l'espace UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), grâce aux performances soutenues de ses filiales qui opèrent dans les domaines de la banque, de l'assurance, du corporate banking et de la gestion d'actifs, selon la même source.

Et d'ajouter que la nouvelle identité visuelle traduit cette nouvelle vision et se veut le porte-étendard des ambitions continentales du Groupe, notamment "construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement", rapporte la MAP.

Le cheval, lié depuis toujours à l'image de BCP en tant que patrimoine immatériel, devient ainsi l'emblème unique pour la maison mère et l'ensemble des filiales afin de garantir une visibilité cohérente et une communication homogène, poursuit la même source.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.