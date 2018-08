Maroc: Habib El Malki s'entretient avec le président du Parlasur...

En marge de sa participation à la cérémonie d'investiture du Président paraguayen, Mario Abdo Mendez, où il a représenté S.M le Roi, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s'est entretenu, à Asunción, avec Bittar Navarro Tomas Enrique, président du Parlasur (Parlement du Mercosur), en présence de l'ambassadeur du Maroc au Paraguay, Badreddine Bellamine.

Au cours de cet entretien, Habib El Malki a affirmé que le Maroc s'est toujours montré intéressé de nouer des relations de coopération et de concertation avec les différentes instances régionales intégrées, ajoutant que la Chambre des représentants croit en l'établissement de canneaux de communication et de coopération avec les institutions législatives à travers le monde.

A cette occasion, Habib El Malki a loué le rôle important que joue le Parlasur pour l'intégration et la coopération régionale en matière économique tout en respectant le processus démocratique et la situation des droits de l'Homme. A cet effet, Habib El Malki a confirmé que la Chambre des représentants est intéressée par cette expérience, suggérant par là même à Bittar Navarro Tomas Enrique d'institutionnaliser la coopération et la concertation entre les deux institutions législatives.

Habib El Malki n'a pas manqué d'adresser une invitation au président du Parlasur en vue d'effectuer une visite au Maroc afin de s'enquérir des différents chantiers et projets à caractères économique, sociétal et de développement, tout en soulignant que ce sera l'occasion de signer un mémorandum d'entente et de coopération entre les deux parties.

Pour sa part, Bittar Navarro Enrique s'est félicité de la tenue de cette rencontre qu'il a considérée comme une importante occasion pour s'enquérir de l'expérience législative marocaine. Il a fait savoir également que l'objectif de Mercosur est de rendre conformes les législations nationales à même d'accélérer l'intégration économique de la région et de rester ouvert sur toutes les composantes et régions non membres.

Tout en exprimant son souhait de travailler et de coopérer avec le Parlement marocain, Bittar Navarro Enrique s'est dit favorable à la proposition de Habib El Malki visant l'institutionnalisation des relations bilatérales en procédant à la signature d'un mémorandum d'entente et de coopération entre les deux parties .

A la fin de la rencontre, Bittar Navarro Enrique a déclaré qu'il effectuera une visite au Maroc à la mi-octobre accompagné d'une forte délégation de Parlasur.

... et avec les présidents des deux chambres du Parlement paraguayen

Le président de la Chambre des députés paraguayenne, Miguel Jorge Cuevas Ruis Diaz, a réaffirmé, mardi, l'engagement clair de son pays de soutenir l'intégrité territoriale du Royaume ainsi que la proposition d'autonomie présentée par le Maroc pour clore définitivement le conflit régional artificiel autour du Sahara marocain.

Le Parlement du Paraguay réaffirme son engagement clair de soutenir l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, a indiqué Miguel Jorge Cuevas Ruis Diaz dans une déclaration à la MAP, à l'issue d'une rencontre avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, en visite à Asunción pour représenter S.M le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'investiture du président paraguayen élu, Mario Abdo Benítez.

Miguel Jorge Cuevas Ruis Diaz a ajouté que son entrevue avec Habib El Malki a permis de mettre en exergue la qualité des relations unissant le Paraguay et le Maroc, deux pays amis, saluant les différents projets de développement lancés par le Royaume, sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI.

Dans ce contexte, le responsable paraguayen s'est félicité du bon niveau des relations bilatérales notamment dans le domaine de la coopération entre les institutions législatives, faisant part de son intention d'effectuer prochainement une visite au Maroc en vue de consolider les relations entre les deux pays dans divers secteurs.

Lors de cette rencontre, Habib El Malki a hautement salué la position du Parlement paraguayen soutenant la marocanité du Sahara ainsi que l'intégrité territoriale du Royaume, précisant que cette position reflète de façon "profonde, objective, claire et réaliste" la qualité des relations unissant le Maroc et le Paraguay. Les deux pays disposent d'énormes atouts leur permettant de hisser leurs relations à un niveau exemplaire dans le cadre de la coopération Sud-Sud, a ajouté le président de la Chambre des représentants.

Habib El Malki avait eu lundi des entretiens avec le président du Congrès et le ministre désigné des Relations extérieures du Paraguay, respectivement Silvio Adalberto Ovelar Benitez et Luis Alberto Castiglioni, axés sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines.

Les moyens d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations de coopération entre le Maroc et le Paraguay ont ainsi été au cœur d'entretiens qu'a eus, lundi à Asunción, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, avec le président du Congrès paraguayen, Silvio Adalberto Ovelar Benitez.

Au cours de cette rencontre, le président de la Chambre des représentants a assuré que le Maroc, qui considère le Paraguay comme un pays ami et avec lequel il partage beaucoup de valeurs communes, dont la paix, la sécurité et la solidarité, est disposé à insuffler une nouvelle dynamique à la coopération parlementaire et à promouvoir les échanges commerciaux.

Il a également souligné que la réunion, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc à Asunción, Badreddine Abdelmoumni, a été l'occasion pour mettre en avant le modèle de développement adopté par le Maroc depuis des années pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité, dans le milieu rural en particulier, en rappelant, dans ce contexte, l'initiative nationale pour le développement humain qui a porté ses fruits en matière d'intégration et de cohésion sociale.

Dans ce contexte, il a exprimé la volonté du Maroc de partager l'expertise et l'expérience accumulées au cours des dix dernières années, en particulier dans les domaines liés au développement humain, qui vise à réduire les inégalités sociales et à lutter contre la pauvreté.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont convenu d'un échange de visites entre les délégations parlementaires des deux pays afin d'ouvrir des horizons plus larges aux relations de coopération qui unissent le Maroc et le Paraguay et leur insuffler une nouvelle dynamique.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Congrès paraguayen a relevé que la rencontre a été très fructueuse et a permis d'aborder plusieurs sujets concernant les relations entre les deux pays, à leur tête les moyens d'établir un "partenariat stratégique" susceptible de mettre à profit les expériences marocaines dans la lutte contre la pauvreté, la vulnérabilité et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Silvio Adalberto Ovelar Benitez, qui occupe également les fonctions de président du Sénat paraguayen, a ajouté que lors de cet entretien, les deux parties ont convenu de renforcer les relations au niveau parlementaire et à tous les niveaux, en soulignant que Rabat et Asunción partagent une grande convergence de vues sur les questions d'intérêt commun.