Angola: Athlétisme - Tiago Baptista remporte la compétition nationale "Cuito Cidade Invicta"

Cuito — Le coureur Tiago Baptista, de l'équipe d'Inter de l'Angola, a remporté mercredi, dans la ville de Cuito, province de Bié, la sixième édition de l'épreuve de l'athlétisme dénommée «Cuito Cidade Invicta », avec un temps de 32 minutes et 12 secondes, sur une distance de 10 kilomètres.

La deuxième position est occupée par Severino Vicente, de Primeiro d'Agosto, avec 32 minutes et 28 secondes, tandis qu'António Domingos, un autre athlète d'Inter de l'Angola, a pris la dernière place du podium avec 32 minutes et 30 secondes.

Chez les dames, l'athlète d'Inter de l'Angola, Adelaide Machado, avec un temps de 38 minutes et trois secondes, s'est sacrée vainqueur, suivi par sa coéquipière Luciana Viengo, avec 40 minutes et une seconde, tandis que Severina Chilala, de Primeiro d'Agosto a été la troisième place.

Dans la classe paralympique, Sabino Chipesse, Jose Feliciano et Alberto Lussasse en homme, tous du Comité olympique de Bié, ont occupé respectivement les premières places, et chez les dames, Befelia Boio, Salome Jujo et Regina Dumbo, également de Bié, ont pris respectivement les trois premières positions.

Les vainqueurs de chaque classe ont reçu des trophées et des primes d'un montant de 50, 40 et 30 000 kwanzas, pour les première, deuxième et troisième places.

A la fin de la course, le gouverneur de Bié en exercice, José Fernando Chatuvela, a félicité les lauréats, ajoutant que le gouvernorat continuera d'organiser des compétitions du genre afin de glorifier les martyrs de la résistance de la ville de Cuito.

L'épreuve a été réalisée en faisant allusion aux 83 ans depuis que la ville de Cuito a accédé au rang de ville et a compté sur la participation des athlètes des provinces de Cuando Cubango, Namibe, Cuanza Sul et Bié.