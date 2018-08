Angola: Cinquante pour cent des Angolaises ont conçu avant 18 ans

Luanda — En Angola, 50% des femmes ont eu leur première grossesse à 18 ans, raison qui limite l'éducation et les opportunités pour les adolescentes, a affirmé mercredi à Luanda, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula Silva do Sacramento.

La déclaration a été faite lors de la cérémonie d'ouverture de la Conférence nationale sur la santé sexuelle et génésique des adolescentes et jeunes, sous le slogan "Agir maintenant en pensant à demain", qui se termine jeudi.

La gouvernante a indiqué que les grossesses précoces peuvent être fatales pour les filles, car la gestation chez les enfants de moins de 20 ans augmente à quatre fois le risque de mourir d'une complication.

Les estimations indiquent que le pays compte environ 29 millions d'habitants, avec un taux de fécondité élevé, 6,2% et une croissance démographique annuelle supérieure à 3,1%, un accès limité aux services de santé sexuelle et reproductive, une faible couverture des contraceptifs modernes (16%).

Pour les besoins de planification familiale, ils sont moins satisfaits se situant à l'ordre de 38 pour cent, le taux de grossesse est chez l'adolescente (35%) et l'espérance de vie de 62 ans.

Elle a souligné qu'il existait une pyramide des âges large, ce qui signifie que la majorité de la population (73%) est âgée de moins de 30 ans.

Ana Paula do Sacramento a ajouté qu'il était nécessaire de répondre aux besoins de santé spécifiques des populations, précisant qu'en 2015, le pays avait développé la stratégie de soins de santé complets pour les adolescentes et jeunes pour la période 2016-2021.

Cette stratégie, guidée par le principe d'intégrité des soins, c'est-à-dire répondre de manière complète et humanisée aux besoins de cette population en matière de santé.

La stratégie est traduite dans les plans provinciaux, municipaux annuels mis en œuvre dans les activités de routine des unités sanitaires.

Dans ce contexte, elle a garanti que les ministères de la Jeunesse et des Sports, de l'Education, de l'Action Sociale, la Famille et la Promotion de la Femme, de la Justice et de l'Economie et Planification continuent de collaborer étroitement dans une approche multisectorielle pour le bien-être des adolescentes et jeunes.