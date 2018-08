Angola: Boxe - Floyd Mayweather pourrait visiter l'Angola cette année

Floyd Mayweather Jr., né le 24 février 1977, est un ancien boxeur américain invaincu et largement reconnu comme le meilleur boxeur de sa génération et parmi les plus grands combattants de tous les temps.

La FABOXE, selon son président, a déjà annoncé au ministère de la Jeunesse et des Sports et à d'autres entités officielles, la possibilité de la venue de Mayweather.

Luanda — L'ancienne star de la boxe mondiale Floyd Mayweather pourerait visiter le pays plus tard cette année, dans le but d'aider les boxeurs nationaux dans la création de conditions visant la participation à des événements de l'Association internationale de boxe (AIBA), a déclaré mercredi, à Luanda , le président de la Fédération Angolaise de Boxe, Carlos Luís.

