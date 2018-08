Angola: La formation des journalistes contribue à dynamiser l'économie

Carlos Rosado souligne que le problème majeur du journalisme économique résidait dans la transmission de l'information économique, de sorte que le lecteur ordinaire comprenne le contenu, étant prédominant d'évaluer les informations, sans toutefois négliger le principe du contradictoire, dans le but d'informer avec précision, de manière impartiale et transparente.

Selon lui, la qualité de la formation détermine non seulement l'avenir des professionnels, mais aussi du secteur, puisque l'outil de travail principal du journaliste est la langue et le langage économique, optant pour un journalisme spécialisé.

Il a dit que le journalisme économique impliquait diverses sciences, telles que l'économie, la biologie, l'ingénierie, les statistiques, le journalisme, la psychologie et la sociologie, qui impose une attention plus spécialisée pour la divulgation des faits étudiés.

