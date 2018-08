Angola: Le ministère réduit le nombre de permis d'exploitation du bois

Les plus grandes difficultés, selon le fonctionnaire, se situent dans le domaine de la supervision, avec un très grand déficit dans le contrôle de l'activité de la foresterie, du transport et de la commercialisation.

D'après le responsable, cette nouvelle législation apporte de nombreux changements pour l'améliorer les activités dans le secteur, renforcer l'inspection et contribuer pour un secteur forestier plus fort, mais aussi à améliorer le processus de perception des recettes pour le Budget. Général de l'Etat (BGE).

Il a rappelé que le ministère de l'Agriculture et des Forêts avait lancé mardi la campagne forestière 2018, avec plusieurs innovations mettant l'accent sur la nouvelle réglementation et la loi fondamentale sur les ressources forestières.

Selon Domingos Veloso, le secteur du bois dans le pays traverse une période de réorganisation, suite aux mesures mises en œuvre dans le but d'améliorer et de discipliner la gestion des ressources forestières.

