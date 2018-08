Ile Maurice: ICTA - Le contrat du consultant indien pas renouvelé

D'autre part, les services de l'Indien ne seraient plus nécessaires avec la soumission du rapport des consultants sur la fusion entre l'ICTA et l'Independent Broadcasting Authority avant la fin de l'année. L'entité qui sera créée sera dotée d'une nouvelle direction et d'un nouveau CEO.

Ce ressortissant indien du Department Of Telecommunication de la Grande péninsule avait été recruté par l'ancien Chairman de l'instance, Bhanoodutt Beeharee, et employé sous contrat par l'ICTA en décembre 2016. Il devait aider l'autorité dans ses dossiers. Puis son contrat a été renouvelé le 14 décembre 2017. Lorsque son confrère, Ramesh Siddhartha, a jeté l'éponge comme Chief Executive Officer (CEO) de l'ICTA, Radhacharan Shakya a occupé le poste de directeur exécutif à titre temporaire, signant même des documents officiels en tant qu'Executive Director. Certains se demandent s'il a joué un rôle dans le départ de l'ancien CEO.

Copyright © 2018 L'Express.

