Pour rappel, le policier, âgé de 38 ans, avait été arrêté ainsi que ses deux collègues Akashsing Goomany et Jacques Henry Augustin. Ces derniers étaient de service le jour de l'escapade de Kusraj Lutchigadoo du centre de détention de Vacoas. Arrêtés, une charge de complot en vertu de l'article 109(1) du code pénal a été retenue contre eux. Ils étaient accusés d'avoir ourdi un complot avec les détenus Ashish Dayal et Kusraj Lutchigadoo pour commettre un acte criminel.

Le constable affecté au Vacoas Detention Centre et qui est actuellement suspendu de ses fonctions a été retrouvé inconscient dans sa chambre. Selon des indications, l'origine de l'incendie et la valeur des dégâts demeurent pour l'heure inconnues.

