Afrique: Patrice Carteron - Objectif pour Al Ahly, la Ligue des Champions

interview

Les géants égyptiens Al Ahly sont en Tunisie où ils vont jouer vendredi contre l'Espérance de Tunis pour le compte de l'avant-dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions Total 2018.

Avant le départ pour Tunis, cafonline.com s'est longuement entretenu avec Patrice Carteron, le nouvel entraîneur de l'équipe, arrivé au Caire au mois de juin. Le Français rêve de réaliser avec Al Ahly ce qu'il a fait, en 2015, avec le TP Mazembe, remporter le titre de Champion d'Afrique

Vous avez entamé le travail avec Al Ahly par un double succès face aux Township Rollers du Botswana en Ligue des Champions. C'est plutôt une bonne mise en bouche ?

Pour le résultat oui. Mais je dois vous dire que, pour moi, ce n'était pas simple. J'avais beaucoup de choses à faire en même temps, d'établir l'esprit et la confiance des joueurs et les préparer physiquement et mentalement pour la nouvelle saison.

C'était vraiment important pour nous de remporter ces deux matches de Ligue des Champions. En championnat on a un peu piétiné lors de la première journée et nous n'avons égalisé que durant le temps additionnel face à Ismaïly; la deuxième sortie a été plus convaincante puisque nous nous sommes ???? sur le terrain d'Al Masry. Je sens que l'équipe monte en cadence et c'est bon signe.

Place aujourd'hui à l'Espérance, un des grands du football africain.

Nous allons en Tunisie pour gagner. Avez-vous déjà entendu dire qu'Ahly jouait une rencontre sans le désir de la gagner. Cela n'existe pas.

Tout le monde aime la victoire mais ce n'est pas suffisant car nous voulons terminer en tête de notre groupe. Pour le moment nous avons trois points de retard sur l'Espérance qui a déjà son billet en poche pour les quarts.

Dès votre arrivée au club, les supporteurs vous ont dit qu'il fallait d'abord gagner la Ligue des Champions.

Le championnat national, le club l'a remporté à quarante reprises. C'est presque une ambition normale. La Ligue, c'est autre chose.

C'est la suprématie sur tous les autres. Ahly en est à huit couronnes. En vouloir une neuvième est tout ce qu'il y a de plus légitime. D'autant plus que le dernier succès remonte à 2013. Et pour les fans, cinq ans, c'est long. Je les comprends.

Vous avez décroché la timbale avec Mazembe en 2015, vous souhaitez récidiver avec Al Ahly. Sentez-vous une différence entre Congolais et Egyptiens?

Il n'y a pas de différence. La motivation est la même. La différence réside peut-être dans la culture et le genre de joueurs. A Mazembe, il n'y a que des joueurs d'Afrique sub-saharienne, alors peut-être sont-ils plus forts physiquement. Mais je pense qu'à Ahly, nous avons plus de joueurs techniques.

Ma première tâche a été de donner plus de puissance physique à l'équipe. J'ai ainsi souhaité le recrutement du défenseur malien Salif Coulibaly que j'avais dirigé à Lubumbashi.

Je voulais aussi recadrer le physique et le moral des joueurs que j'ai découverts en arrivant au Caire. J'avais le sentiment d'avoir avec moi des joueurs un peu blasés, un peu en crise avec eux-mêmes.

La saison prochaine, le calendrier de la Ligue des Champions démarrera au mois de novembre. Qu'en pensez-vous ?

Nous avons la chance de pouvoir remporter deux Ligues des Champions au cours de la même saison. Ce serait incroyable. Dans le football, beaucoup de choses peuvent arriver en peu de temps.

Concernant notre équipe, des changements peuvent survenir. Certains joueurs peuvent aller en Europe par exemple. Nous travaillons quotidiennement et nous suivons beaucoup de joueurs. Dans l'immédiat, restons dans le présent et nos deux matches à venir pour boucler la phase de poules.

Certains supporteurs sont un peu déçus de votre recrutement.

Jouer à Al Ahly nécessite le très haut niveau. On n'a pas le droit de se tromper. De plus, dès qu'on parle transferts, les clubs nous réclament trois ou quatre fois le prix du marché. Avec Salif Coulibaly, je savais ce que je faisais. Je ne partais pas en territoire inconnu. Tout doit être mis en oeuvre pour que l'équipe soit la plus compétitive possible.

Et puis nous avons aussi de jeunes pousses qui représentent l'avenir. Un jeune peut réussir chez nous aussi bien que celui que nous allons acheter à l'extérieur. Ils doivent être patients et savoir qu'ils ont notre confiance. A eux de la mériter.

Al Ahly a un calendrier très serré et joue presque toutes les 72 heures. Comment gérer un programme souvent démentiel, en quelque sorte à l'européenne?

Nous participons à de nombreuses compétitions et mon intention est de donner la chance à tous les joueurs d'être prêts à participer à toutes ces compétitions. Je choisirai toujours la meilleure équipe pour commencer et tout le monde peut jouer.

Nous n'avons pas de compétitions de deuxième ou troisième catégorie, nous jouons chaque match avec la même rigueur et la même détermination. Il n'y a pas, dans notre esprit, de petits matches.

Cette saison, la Premier League égyptienne est marquée par l'avènement de l'épouvantail Pyramids FC, le club qui vient d'être racheté par des capitaux saoudiens. Un sacré concurrent en perspective pour Ahly ?

Nous devons considérer qu'il y a une nouvelle équipe avec un budget vraiment énorme, un candidat au titre. Le Zamalek a également dépensé beaucoup d'argent, a un bon entraîneur et de bons joueurs.

Nous allons faire face à des clubs puissants, sans compter les Masry, Ismaily et compagnie. Nous devons donc être prêts à chaque sortie. Je suis heureux de devoir relever ce défi.

Au cours des derniers jeux, vous avez essayé de changer de tactique sur le terrain.

Je ne peux pas parler de tout. Je veux vraiment que nous devenions une équipe difficile à jouer. Ma première impression quand je suis arrivé, c'est que l'équipe jouait toujours de la même façon. Il n'y avait qu'une seule stratégie. J'ai insisté pour que les joueurs comprennent qu'on pouvait modifier la tactique en fonction de l'adversaire et des circonstances du match.

Exemple, à Gaborone, sur un terrain où il est impossible de faire deux passes de suite, j'ai demandé à mes joueurs d'oublier le jeu court. Nous avons fait de longues passes et nous avons gagné.

Al Ahly doit jouer ses matches à domicile à huis clos. C'est une situation impossible ?

C'est terrible de ne pas sentir la présence, la pression du public. Ceux qui n'ont jamais connu pareille situation ne peuvent pas comprendre.

En principe cela doit changer le mois prochain et je m'en réjouis. Je veux que les joueurs apportent de la joie à leurs fans. J'ai des joueurs talentueux dans le groupe et je veux qu'ils se sentent positifs. La présence des fans les incite à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Comment vous sentez-vous dans ce club qui est considéré comme la valeur-référence sur le continent africain ?

Avoir une telle responsabilité doit vous inciter à l'humilité. Le club est plus grand que tout. Je dois reconnaître que j'entretiens une excellente relation avec les dirigeants. Ils me laissent travailler comme je le souhaite. Ils respectent ma philosophie de jeu. Je me sens bien.

Franchement diriger une telle équipe est une sorte de privilège. A moi de ne pas décevoir ce qu'il est juste d'appeler la "famille Ahly".