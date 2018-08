Sénégal: Prix à la consommation - Un rebond de 2% en Juillet

L'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois de juillet 2018 a rebondi de 2,0% selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd).

Selon la même source, cette évolution résulte essentiellement de la hausse des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », des « boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants », des services de « communication » et de « loisirs et culture ». En variation annuelle, les prix à la consommation ont régressé de 0,3%. Le taux d'inflation annuel moyen s'est établi à +0,4%.

Les prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » se sont accrus de 4,8 en rythme mensuel. Cette évolution est principalement due à la flambée des prix des poissons frais (+29,6%), des farines, semoules et gruaux (+9,4%), des légumes frais en feuilles (+6,8%), des tubercules et plantains (+3,5%) et de la viande de bœuf (+3,0%).

La chute de l'offre de ces produits ainsi que la hausse progressive des prix en période de soudure explique cette évolution. En variation annuelle, les prix de la fonction se sont contractés de 1,1%.

En juillet 2018, les prix des « boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » se sont relevés de 4,2%, en liaison avec la progression de ceux des tabacs et stupéfiants (+5,7%). Ce changement est essentiellement consécutif à une augmentation des prix des cigarettes avec la hausse de 20% sur les droits d'accises applicables aux tabacs. En variation annuelle, ils se sont accrus de 5,0%.

Le relèvement des prix des services de « communication » (+3,5%) en rapport avec celui des prix de la communication téléphonique (+4,1%), suite à une diminution des offres de bonus de crédits. En comparaison à leur niveau de juillet 2017, les prix ont chuté de 5,5%.

Les prix des services de « loisirs et de culture » ont progressé de 2,8% en rythme mensuel. Le renchérissement des forfaits et circuits touristiques composites (+8,0%), à la suite d'une hausse des frais de pèlerinage à la Mecque, est à l'origine de cette évolution. En variation annuelle, les prix de la fonction se sont accrus de 3,2%.

Les prix des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » ont modérément augmenté de 0,1%. Comparés à la période correspondante en 2017, ils n'ont pas connu de variations sensibles.

Les prix des services de « l'enseignement », de « restaurants et hôtels », ainsi que des « biens et services divers » sont restés stables au cours de la période sous revue. Par rapport à la période correspondante en 2017, ils ont évolué respectivement de +0,6%, 0,0% et +0,5%.

Les prix des services de « santé », de « transports » et de « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » sont également restés inchangés en rythme mensuel. Comparés à la période correspondante en 2017, ils ont progressé respectivement de 0,4%, 0,2% et 0,7%.

La diminution des prix des « articles d'habillement et chaussures » (-0,1%) est consécutive à une baisse de ceux des « vêtements enfants et nourrissons » (-0,4%) et des « chaussures de femmes » (-0,3%). Comparés à la période correspondante en 2017, ils ont fléchi de 0,7%. L'inflation sous-jacente a progressé de 0,7% en rythme mensuel et est demeurée stable en variation annuelle.

Les prix des produits locaux et importés ont augmenté respectivement de 2,8% et 0,1%. En variation annuelle, les prix des produits locaux ont été majorés de 0,2%, tandis que ceux des produits importés ont reculé de 1,5%.