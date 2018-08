Congo-Kinshasa: Signature d'un protocole d'accord. RDC-Egypte - La RTNC en partenariat pour le numérique

C'était un événement haut en couleur. Sur les visages d'Ernest Kabila et Youssry Khalil, un sentiment de gaité sautait aux yeux. Ce lien de partenariat entre la Rd. Congo et la République sœur d'Egypte est le produit d'une bonne relation diplomatique entre les deux Etats; a déclaré Ernest Kabila. Vue la vitesse de croisière de la technologique en ce 21è siècle, la Rtnc bénéficiera d'un changement de l'analogie au numérique. Au-delà de ce passage technologique, les différents cadres et agents bénéficieront d'une formation en Egypte. Ainsi, pour des raisons culturelles, les deux Etats échangeront leurs programmes et les festivals seront organiser dans les jours à venir. Satisfait de l'amplification coopérative entre ces deux Etats, Ernest Kabila salut cette initiative; d'où, ça valait la peine que la pendule soit accélérée vu l'importance de ce contrat; explique-t-il. Il faut suivre cependant le modèle des pays avancés en technologie à l'instar de l'Egypte; poursuit-il.

Pour ce faire, le Directeur Général de la Rtnc, Ernest Kabila et l'ambassadeur de l'Egypte en RD. Congo, Youssry Khalil ont procédé à la signature d'un protocole d'accord mardi 14 août 2018. Ce qui était autre fois un projet, aujourd'hui c'est une réalisation. De ce fait, les cadres et agents de cette maison de presse nationale bénéficieront des formations au pays de Pharaon.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.