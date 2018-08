Congo-Kinshasa: Sanga Balende - Joe Tshupula Kande pressenti à la tête du staff technique

A la quête d'un nouvel entraîneur depuis la défection de Chico Mukeba il y a quelques semaines, Sa Majesté Sanga Balende semble avoir trouvé cet oiseau rare qui répond à ses ambitions. Il s'agit de Joe Tshupula Kande de nationalité belgo-congolaise, dont les négociations sont très avancées entre les deux parties.

Le belgo-congolais, apprend-on, a vraiment manifesté son intérêt de revenir au Congo prendre la tête du staff technique des "Sangs et Or". Aux derniers entretiens avec Innocent Tshitende, secrétaire sportif de Sanga Balende, Joe Tshupula s'est dit très intéressé par ce poste, exprimant sa volonté de mettre son expérience au service de Sanga Balende, le seul club qu'il a toujours soutenu depuis son enfance, pour qu'il réalise ses ambitions. L'équipe phare de Mbuji-Mayi a toujours rêvé de gagner le championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). La saison dernière, Sanga Balende a vraiment nourri beaucoup d'espoirs, dominant la phase aller sans la moindre défaite, avant de s'écrouler à la phase retour. Joe Tshipulu dit être au courant de tout et rassure les supporters de Sanga Balende de sa détermination de tout mettre en œuvre pour redorer le blason terni.

Joe Tshupula, faut-il indiquer, est né à Kinshasa, le 15 mai 1972. C'est un ancien football professionnel, qui a commencé sa carrière d'entraîneur en 2004, à la tête de Royal Union Galloise, en Belgique. Il est même passé au sein du Daring Club Motema Pembe en 2008, avant de répartir en Belgique. En 2012, il débarque en IIe Maurice pour entraîner AS Port Louis, une grande formation de la place, où il va gagner beaucoup de titres. C'est ainsi qu'il sera recruté en 2015 pour prendre la sélection de l'Ile Maurice. Joe Tshupula Kande 46 ans, a laissé des bonnes impressions à la tête de cette équipe nationale avec ses victoires notamment, face à l'Angola et le Mozambique.

Echange fructueux Sanga Balende-Linafoot

Voulant savoir un peu plus sur les reproches que Sanga Balende a reformulés contre la Linafoot à la fin de la dernière édition du championnat, menaçant de boycotter la prochaine édition, le président de la Linafoot, Bosco Mwehu, a dernièrement échangé avec le président de Sanga Balende, Alphonse Ngoyi Kasanji autour du prochain championnat national.

Au sortir de cette audience, le président de Sanga Balende a parlé d'un "échange fructueux" entre les parties, et dit réserver la primeur à la base, entendez les supporteurs des sangs et Or. De son côté, Bosco Mwehu s'est dit optimiste, et croit que Sanga Balende reviendra sur sa décision de ne plus participer au championnat au regard de la réceptivité affichée par son président au cours de cet entretien.