Burkina Faso: Urgences panafricanistes - Kemi Séba en visite à Ouagadougou le 20 août prochain

Le comité d'organisation vient de finir sa rencontre et nous espérons atteindre les objectifs parce que nous avons assez avancé et la communication s'est bien déroulée. Donc nous pensons que nous sommes assez prêts pour l'accueillir.

Vous savez que tout récemment le livre «l'Afrique libre ou la mort» de Kemi Séba est apparu et le lancement est intervenu à Bruxelles. il est question maintenant d'organiser une tournée africaine pour présenter le livre et également rappeler aux uns et aux autres que nous avons toujours un combat à mener, que l'impérialisme sévit toujours et que la France-Afrique demeure. Donc nous devons plus que jamais, nous armer pour nous libérer ou ça sera notre mort.

