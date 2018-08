Il devra prendre son mal en patience. Alors que les débats sur la motion de remise en liberté de Kusraj Lutchigadoo devaient avoir lieu devant la magistrate Rajkoomarsing ce jeudi 16 août, son homme de loi, Me Yash Bhadain a demandé un renvoi.

Le suspect, qui avait quitté le centre de détention de Vacoas où il était détenu pour une affaire de drogue, a été entendu par visio-conférence devant la Bail and Remand Court.

Selon des informations, l'homme de loi de Kusraj Lutchigadoo a demandé un renvoi car un témoin de la police a indiqué que des relevés téléphoniques de même que le rapport attendu du Forensic Science Laboratory n'ont pas été obtenus jusqu'à présent. Ainsi, le suspect devra de nouveau comparaître en cour le mercredi 19 septembre pour les débats sur sa remise en liberté conditionnelle.

Trois charges provisoires ont été logées contre Kusraj Lutchigadoo. Notamment, «drug dealing with aggravating circumstances», «holding materials for the purpose of using them for the unlawful production of dangerous drug» et blanchiment d'argent. 1 kilo de drogue synthétique avait été retrouvé sur le suspect le jour de son arrestation. Cette drogue dont la valeur marchande est estimée à Rs 5,5 millions était destinée à la vente. La police soupçonne que le mécanicien de 32 ans serait un trafiquant. Aussi, des substances chimiques utilisées pour la préparation de drogue avaient été retrouvés en sa possession.

La somme de Rs 301 350 avait également été retrouvée dans sa voiture, une BMW. Raison pour laquelle, une accusation provisoire de blanchiment d'argent a été retenue contre lui.