Ile Maurice: Sushma Swaraj ne viendra pas aujourd'hui...

La ministre des Affaires étrangères indienne avait donné deux dates probables pour son arrivée. Et c'est finalement, demain, vendredi 17 août, qu'elle foulera le sol mauricien. La ministre indienne, qui arrive avec une délégation composée de 377 dignitaires indiens, fera le déplacement à Maurice pour assister à la 11th World Hindi Conférence qui sera organisée au Swami Vivekanand International Convention Centre du 18 au 20 août. La gouverneure de Goa, Mridula Sinha, et Keshari Nath Tripathi, gouverneur de West Bengal, seront présents à la session inaugurale de la World Hindi Conference.

