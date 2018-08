Congo-Kinshasa: Processus électoral - La Céni en passe de gagner le pari logistique

Des hélicoptères, des avions, des camions mais aussi plus de quarante mille machines à voter ( destinées à desservir la partie ouest du pays), acquis sur fonds propres, sont attendus dans les tout prochains jours en République démocratique du Congo (RDC) comme pour matérialiser l'option « zéro assistance » levée par le gouvernement.

Conformément à l'option prise par le gouvernement de financer seul le processus électoral en RDC, la Commission électorale ntionale indépendante (Céni) qui s'est investie dans cette logique est en train de mettre les bouchées doubles pour réussir ce pari. Tout ceci passe par une affectation réaliste des ressources financières mises à sa disposition par l'Etat congolais. A moins de cinq mois de l'échéance du 23 décembre prévue pour la tenue des élections, la Centrale électorale s'affaire pour réunir toute la logistique nécessaire censée soutenir ces prochains scrutins. « Zéro assistance », tel est le slogan qui canalise actuellement les efforts de la Céni décidée à pallier la mise en quarantaine de la Monusco dont l'appui logistique n'a pas été sollicité par le gouvernement congolais. Contrairement aux élections de 2006 et 2011 au cours desquelles l'instance onusienne avait joué un rôle important, notamment dans le déploiement des kits électoraux sur l'ensemble du territoire national, cette fois-ci, le gouvernement tient à se passer de toute assistance extérieure.

Lors d'une rencontre le 14 août avec les patrons de presse, le président de la Céni a assuré ses interlocuteurs sur les efforts entrepris par son institution en vue de relever le défi logistique. A ce sujet justement, Corneille Naanga a indiqué que la Céni était en attente de recevoir, dans les tout prochains jours, une importante cargaison destinée à l'organisation des élections. Il est fait état de quatre-vingt-dix neuf containers qui seraient en route pour la RDC. Pour la logistique, l'Inde fournira à la Céni des panneaux solaires pour pallier les difficultés énergétiques dans certains milieux reculés tandis que la Chine mettra à sa disposition les papiers, l'encre indélébile, les isoloirs, les urnes, etc. D'autres matériels électoraux sont attendus de la société chinoise Visdom Election auprès de laquelle une commande a été passée pour la fourniture des kits électoraux supplémentaires. Quant aux machines à voter (œuvre du fabricant Miru System), elles proviendront de la Corée du Sud. On parle de quatre-vingt mille de ces machines qui seraient sur le point d'être embarquées au port d'Incheon, en Corée du Sud, pour desservir les parties est et ouest du pays en raison de quarante mille par lot.

Tout compte fait, la Céni est en passe de recevoir, dans les prochains jours, quatre-vingt-huit mille isoloirs, quatre-vingt-huit mille cartons d'encre indélébile, quatre-vingt-huit mille kits bureautiques dans lesquels on trouve les blocs-notes, les badges, les jackets, les calculatrices, les marqueurs, les urnes, les lampes torches, les scellés numérotés, etc. Le gouvernement se serait déjà acquitté du paiement de ces outils au niveau de la Chine et de l'Inde à hauteur respectivement de 100% et 40%, indique-t-on.

A cela s'ajoutent d'autres acquisitions telles que sept hélicoptères à piloter par des jeunes pilotes congolais dont l'âge varie entre 21 et 27 ans et destinés à desservir les zones difficiles d'accès. Outre ces aéronefs, la Céni dispose de sept avions gros porteurs mis à sa disposition par les Forces armées de la République démocratique du Congo, en plus de cent trente camions et de cent quatre-vingt-quinze autres Pick-up. Tous ces engins volants et roulants sont déjà acquis et le gouvernement a payé la facture totale à hauteur de 80%, apprend-on. « Pas un seul jour ne sera perdu pour respecter le calendrier électoral de la Céni», a martelé Corneille Naanga qui a réaffirmé l'engagement et la détermination de son institution à conduire le processus électoral en cours jusqu'à son terme.

Notons que pour ce troisième cycle électoral que connaît la RDC, six cent trois partis politiques y participent. 19 643 dossiers de candidatures ont été enregistrés au niveau des législatives provinciales. Quant à la présidentielle, vingt-cinq candidats ont fait acte de candidature et quinze mille vont concourir pour les législatives nationales. 40 287 387 électeurs répartis dans 76 000 bureaux de vote vont accomplir leur devoir civique le 23 décembre prochain.