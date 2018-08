Sénégal: Ligue 1 2018-2019 - Le top départ en mi-octobre

La Ligue sénégalaise de football professionnel a dévoilé ce mardi la programmation des calendriers du championnat de Ligue 2018-2019. Quatorze équipes seront sur la grille de départ pour la succession du Jaraaf au titre de champion du Sénégal. Après le coup d'envoi qui sera donné les 20 et 21 octobre 2018, la fin du marathon a été fixée le 19 mai 2019.

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (Lsfp) a effectué ce mardi 14 août, le tirage du calendrier du championnat de Ligue 1 de la saison 2018-2019. Quatorze équipes seront sur la ligne de départ du marathon dont le coup d'envoi sera donné les 20 et 21 octobre. La finale de la Coupe de la Ligue, a quant à elle été programmée pour le 26 mai 2019.

Pour le prochain exercice, le Jaraaf, champion en titre, va jouer son match d'ouverture face au Mbour Petite Côte. L'As Pikine qui effectue son retour en Ligue 1, trois ans après l'avoir quitté, effectuera sa première sortie en déplacement. Ils feront face au stade de Mbour, vainqueur de la coupe du Sénégal en 2017.

Après un séjour en division inférieure, l'Us Gorée, l'autre promue va également signer son retour en accueillant lors de la première journée l'équipe de Casa Sport. D'autres chocs marqueront cette première journée de la Ligue.

On notera à cet effet, le duel entre la Sonacos et Génération foot ou encore celui non moins attrayant entre la Linguère de Saint - Louis et Niary Tally. Le Jaraaf de Dakar, reste, on le rappelle, l'équipe la plus titrée de notre football sénégalais après avoir remporté, lors du dernier exercice, son 12e trophée de champions.