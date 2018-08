Gabon: Handball - « AYA » forme les jeunes de Mouila

Après plusieurs mois d'absence sur les scènes nationales, et internationales, Patience Dabany, alias… Plus »

Avec plus de 50 jeunes de tous sexes confondus inscrits à ce stage de promotion, les responsables de « AYA » pensent pouvoir dénicher les futurs grands espoirs du handball gabonais. N'ayant véritablement pas de centre de formation au Gabon, Yannick Aubyang et les membres de l'association ont pris conscience de l'ampleur de la situation et permettre aux jeunes stagiaires de débuter une mini formation.

L'objectif est de promouvoir le handball et susciter chez les jeunes intéressés la pratique du hand et permettre le développement de cette discipline sportive.

C'est dans le cadre d'un stage qu'organise à Mouila dans la province de la Ngounié l'association « AYA », que les jeunes dont les âges varient entre 8 et 15 ans sont encadrés par les responsables de cette association en tête desquels Yannick Aubyang, capitaine des Panthères du Gabon. En effet, les jeunes stagiaires reçoivent des formations sur les bases et les fondamentaux de ce sport.

