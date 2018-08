Madagascar: « SAHA Maitsoanala » Mandraka - Nouveau dispositif d'éducation environnementale

Ce site a pu, au fil des années, améliorer ses prestations à travers la mise en place de plusieurs infrastructures éco touristiques et d'éducation environnementale grandeur nature dans la station forestière de Mandràka, en partenariat avec l'association villageoise « SAHA Maitsoanala ». Un nouveau dispositif d'éducation environnementale vient justement d'être élaboré, parallèlement à l'amélioration des autres activités déjà existantes, dont notamment la mise en place du nouveau pont flottant pour les visiteurs, la rénovation du gîte d'étape, clôturé afin de le sécuriser et la rénovation de la cuisine selon les normes imposées. Niché au cœur d'un environnement particulièrement attrayant pour les adeptes de l'écotourisme, ce site vise la valorisation des ressources naturelles tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie de la communauté locale.

Site éco touristique situé sur la RN2, à 65km de la Capitale, « SAHA Maitsoanala » à Mandràka, arrive au terme de plusieurs années de collaboration avec la fondation Tany Meva, partenaire financier, et l'ESSA-Forêt d'Ankatso qui a apporté un appui technique dans le cadre de la valorisation non extractive des ressources naturelles de la station forestière de Mandràka. Disposant dorénavant d'un plan de pérennisation, le site est sur la bonne voie en termes de gestion durable.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.