Madagascar: Marchés publics - Application déficiente d'un cadre solide, selon le FMI

De plus, bien qu'il soit stipulé que les sociétés enfreignant les règles en la matière ne puissent pas participer à de futurs appels d'offres, l'instance compétente, l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour remplir son rôle de supervision et ne tient pas à jour un registre public des sociétés interdites d'appels d'offres », a indiqué le FMI.

Le Fonds Monétaire International (FMI) a évoqué cette faille du système des marchés publics, pour la bonne gestion des dépenses de l'Etat, dans son rapport sur la gouvernance et la corruption. « En pratique, de nombreux contrats publics ont été attribués sans appels d'offres concurrentiels et la population a un accès limité aux résultats ainsi qu'aux documents concernant ces opérations.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.