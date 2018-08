Madagascar: Mutuelle de santé Harena - Hausse considérable des adhérents

L'existence des mutuelles de santé est inconnue du grand nombre de Malgaches faute de sensibilisation et de communication sur les avantages qu'elles peuvent présenter.

Outre la prise en charge des frais d'hospitalisation d'un membre d'une famille (ou de toute la famille entière), les mutuelles de santé favorisent l'accès à différents services de santé dont les familles malgaches ne pourraient pas espérer bénéficier par leurs propres moyens.

Accéder aux services de santé de bonne qualité et répondant à leurs besoins est difficile pour de nombreuses familles malgaches faute de moyens financiers. L'existence des mutuelles de santé pourrait être une solution permettant de pallier ce problème et par ricochet de sauver des vies. C'est dans cette optique qu'a été mise en place la mutuelle de santé Harena il y a six ans par Otiv (Ombona Tahiry Ifampisamborana Vola) Tana. «Nous connaissons une nette hausse du nombre des adhérents ces dernières années. Cela prouve que le principe mis en place par Otiv Tana pour permettre aux familles malgaches de bénéficier de services de santé de qualité intéresse de plus en plus. Nous avons, en effet, 5 300 adhérents actuellement.

Par ailleurs, le nombre de personnes qui ont bénéficié des offres de service de santé grâce à la mutuelle est actuellement de l'ordre de 11.500» a fait savoir le directeur d'exploitation et des opérations auprès d'Otiv Tana lors du congrès des prestataires à Ampasanimalo vendredi dernier. Le directeur des exploitations et des opérations de continuer : «les offres de la mutuelle de santé Harena concerne la prise en charge à 80% des frais d'hospitalisation des membres adhérents et de leur famille».

Une offre qui est plutôt honorable par rapport à la cotisation annuelle qu'une famille doit payer. Ladite cotisation s'élevant à 30.000 ar peut en effet couvrir différents soins allant de la simple consultation à des hospitalisations requérant des opérations chirurgicales.