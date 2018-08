Madagascar: Candidatures à l'élection présidentielle - Le compte n'est pas encore bon

Ils sont maintenant douze à avoir déposé leur dossier de candidature à la HCC.

L'horizon de l'élection présidentielle commence donc à se dégager et on peut dire que le chronogramme est respecté. Parmi ceux qui sont venus à Ambohidahy, il y a des inconnus du grand public, mais la majorité d'entre eux n'est t pas des aventuriers de la politique, car ils se sont fait connaître par leurs déclarations et leurs actions. Les jours à venir vont permettre de compléter la liste de ceux qui vont prendre le départ de la course à l'élection présidentielle. Il ne devrait pas y avoir de grandes surprises.

Aux sept premiers qui ont officialisé leur candidature à la HCC, se sont ajoutés les noms de Sarah Georget, Solo Norbert Randriamorasata, Jean- Jacques Ratsietison, Richard Razafy Rakotofiringa et Jean Omer Beriziky. On reste encore dans l'expectative, car certains poids lourds de la politique font durer le suspense.On ne doute évidemment pas que Marc Ravolomanana et Hery Rajaonarimampianina seront sur la ligne de départ de la course à l'élection présidentielle et le dépôt de leur dossier se fera en grande pompe .Les yeux se tournent maintenant vers Roland Ratsiraka qui a déjà un meeting prévu dimanche prochain au Coliseum.

On attend également tous ceux ayant fait des déclarations tonitruantes. Parmi ceux qui ont déjà déposé leur dossier, il y a des personnalités ne faisant pas partie du microcosme politique. Richard Razafy Rakotofiringa est présenté par le parti Solidarité des jeunes intellectuels pour l'avenir de Madagascar. C'est peut-être l'un de ceux qui vont apporter une nouvelle vision du développement de Madagascar. La présence de Solo Norbert Randriamorasata est tout aussi inattendue. On attend avec une certaine curiosité sa contribution aux débats d'idées lors de la campagne électorale. Il reste encore une semaine pour compléter la liste des candidats à l'élection présidentielle. Le compte n'est pas encore bon.