Sénégal: Préparation sérieuse de l'année scolaire - La Cosydep lance «nos vacances pour l'école»

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) va lancer officiellement, ce vendredi 17 août, l'initiative « Nos Vacances pour l'Ecole », au Centre culturel Blaise Senghor, à partir de 9 heures.

Il s'agit pour la Coalition de mettre à profit les grandes vacances scolaires en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour annihiler les germes de futures perturbations et grèves dans le secteur.

Dans une dynamique de créer un cadre de réflexion prospective et des instruments d'analyse pour une meilleure maîtrise des problèmes rendant possibles des actions pertinentes et efficaces, la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) va dérouler 07 panels sur des thèmes précis, entre août, septembre et octobre, pour construire des consensus forts entre les acteurs par une démarche inclusive et participative.

Il s'agit là de matérialiser un vœu longtemps prôné par la Coalition consistant à profiter des trois mois de vacances pour échanger et discuter sur l'école publique sénégalaise.

Un panel sur « les résultats du BFEM et du Bac et le système d'évaluation », va ouvrir la palette d'activités prévue. Un rapport produit par un groupe de travail, sera présenté ce vendredi, pour analyser le degré d'efficacité du système éducatif sénégalais au regard des résultats des examens nationaux, notamment dans les ordres d'enseignement moyen et secondaire.

Quels sont les facteurs explicatifs de cette tendance lourde de contreperformances ? Le rapport du groupe de travail et les différents intervenants nous en diront davantage.

«L'efficacité du système demeure relativement faible lorsque l'on met en rapport les objectifs et les résultats. Elle est plus prégnante au niveau de la qualité, de la gouvernance, de l'allocation et de l'utilisation des ressources. Ces insuffisances constituent la cause principale de l'instabilité qui est la menace la plus dangereuse contre l'éducation ces dernières décennies », lit-on dans la note envoyée par Cosydep.

La Coalition explique que « ce malaise se manifeste par des débrayages, grèves et marches organisés par les syndicats d'enseignants ou par les apprenants. Cette situation est un véritable paradoxe dans un pays qui dispose de ressources humaines de qualité et d'instruments de gouvernance suffisamment éprouvés ».

Alors, souligne la Coalition, il s'agit d'anticiper dans le cadre « Nos vacances pour l'école » en initiant des panels/conférences, dont les problématiques seront articulées autour de : « analyse du système de rémunération de la Fonction publique ; suivi des accords gouvernement / syndicat ; Enfants/jeunes hors école + état civil et Droit à l'éducation ; Système d'évaluation et résultats scolaires ». « Les actes de ces rencontres seront transmis aux décideurs », nous fait savoir la Coalition.