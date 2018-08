Algérie: Zerouati révèle le thème de la 2e édition du Salon international de l'environnement

Tebessa — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, a révélé mercredi à Tébessa que "Les énergies renouvelables hors réseau pour la promotion et le développement du Sud" est le thème retenu pour la 2ème édition du Salon international de l'environnement.

Dans une déclaration à la presse au centre d'ornithologie de la commune de Bakaria, au premier jour de sa visite dans cette wilaya, la ministre a indiqué que la prochaine édition de ce Salon international, dont la date de son organisation n'a pas encore été arrêtée, mettra également l'accent sur les régions intérieures du pays disposant de grandes potentialités dans la production des énergies renouvelables. Cette nouvelle édition, a-t-elle indiqué, fait suite au succès de la première édition du genre organisée, à la fin du mois de mars dernier au palais des expositions à Alger, et consacrée à la présentation de la stratégie algérienne dans le domaine des énergies renouvelables hors réseau.

Mme Zerouati a également relevé qu'un programme de formation sera "prochainement" organisé au profit des cadres des directions de l'environnement du pays dans le domaine du développement et de la valorisation des énergies renouvelables afin, a-t-elle dit, "de leur permettre de mener à bien les tâches et les missions qui leur sont confiées pour développer le secteur". Rappelant les résultats du sondage organisé par son département relatif aux besoins de chaque wilaya du pays dans le domaine des énergies renouvelables, la ministre a indiqué que "60% de ces énergies seront dirigées vers le secteur agricole et les zones rurales".

En réponse aux questions des journalistes, Mme Zerouati a déclaré que les wilayas du Sud, à l'instar de Tebessa, auront "leurs propres lois en matière de protection de l'environnement en rapport avec leurs spécificités et l'activité économique minière". La ministre a expliqué que cette loi est "le mécanisme approprié permettant de recenser les problèmes environnementaux de ces zones" et que "ce sera le meilleur moyen de faire face aux difficultés et aux problèmes environnementaux".

Concernant l'activité de collecte et de recyclage des déchets, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables a souligné que "davantage d'encouragement sera accordé aux entreprises actives dans ce domaine", dont surtout les incitations fiscales aux collecteurs de différents matériaux, notamment la récupération des roues en caoutchouc et des équipements électroniques. Elle a également indiqué qu'un nouveau système baptisé "Éco-collecte", de collecte de ce genre de matériaux sera "bientôt" introduit, à côté du guide des centres d'enfouissement technique (CET) établi par l'Agence nationale des déchets.

Au cours du premier jour de sa visite, Mme Zerouati a inspecté le projet de réalisation d'une station de traitement des eaux usées, d'une capacité de traitement quotidienne de 76 800 m3 d'eau, implantée dans la région d'Ain Zerroug, au chef lieu de wilaya. Elle a également visité le CET, avant d'inaugurer une décharge publique. La ministre devra présider une réunion avec les représentants de la société civile au siège de la wilaya et inspectera jeudi, au deuxième jour de sa visite à Tébessa, la zone minière de la commune d'El Ouenza.