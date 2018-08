Algérie: Classement FIFA - L'Algérie se maintient à la 66e place

Le service du transport par métro et tramway d'Alger sera assuré comme habituellement et sans interruption… Plus »

Le Top 10 a connu un changement important avec le retour de la France au sommet (1726 pts), devant la Belgique (1723 pts) et le Brésil (1657 pts). La Croatie, finaliste malheureuse du Mondial russe, est quatrième avec 1643 pts, tandis que l'Angleterre, 4e au Mondiale-2018, retrouve à nouveau le Top 10 et se positionne à la 6e place avec 1615 pts. L'Argentine de Lionel Messi quitte pour sa part le Top 10 après un parcours décevant au Mondial russe et recule de six places (11e avec 1574 pts). L'Allemagne, championne du monde au Brésil (2014) mais éliminée dès le premier tour en Russie, quitte aussi le Top 10 après plusieurs années et se retrouve 15e.

