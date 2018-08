Sénégal: Sédhiou - Le Gabou lance le monitoring du processus électoral

Les délégués de quartier, les représentants de partis politiques et des organisations de défense des droits humains ont promis de mettre à profit leur disponibilité et expertise pour accompagner l'association de développement le Gabou dans la mise en œuvre de ce programme citoyen de monitoring du processus électoral dans la région.

De même, le premier adjoint au maire de Sédhiou Abdoulaye Coly, présent à la cérémonie, encourage l'initiative non sans rappeler des scènes horribles de batailles politiques de la décennie 70-80 et qui ont annihilé, dit-il, l'essor de la ville. D'où, selon lui, l'impératif d'une cohésion autour des questions de la gestion de la cité.

Et le préfet Ibrahima Fall de poursuivre sur les risques liés aux innovations. « il y'a des obligations qui pèsent sur les électeurs qui n'ont le droit de ne parrainer qu'un seul candidat et avec tous les risques de sanctions qui en découlent d'ordre administratif, pénale et même pécuniaire ».

Le préfet du département de Sédhiou, Ibrahima Fall, venu présider la cérémonie officielle de lancement a salué la pertinence et l'opportunité de l'initiative de Gabou. «C'est le lieu de féliciter le président de l'association de développement le Gabou, son équipe et ses partenaires pour cette excellente initiative citoyenne.

Les populations du Sénégal se rendront aux urnes le 24 février prochain avec obligation de faire avec les innovations apportées au code électoral et le parrainage. La méconnaissance de ces modifications peut conduire à des sanctions administratives, pécuniaires et même pénales.

