Ile Maurice: Rapport Lam Shang Leen - Une Task Force mise sur pied pour enquêter sur «tous les noms cités»

La première rencontre du comité interministériel institué pour se pencher sur le rapport Paul Lam Shang Leen a eu lieu ce jeudi 16 août. Il en est ressorti qu'«une Task Force sera mise sur pied pour enquêter sur tous les noms cités dans le rapport de la commission d'enquête sur la drogue».

Déclaration de Pravind Jugnauth lors d'une conférence de presse à son bureau cet après-midi. Treize autres ministres, dont Ivan Collendevalloo, sir Anerood Jugnauth et Fazila Jeewa-Daureeawoo étaient présents.

La Task Force sera présidée par Navin Beekhary, le directeur de l'Independant Commission against Corruption. Il sera épaulé par Sudhamo Lal, directeur de la Mauritius Revenue Authority, Guillaume Ollivry, directeur de la Financial Intelligence Unit, le commissaire de police Mario Nobin et Paul Keyton, directeur de l'Integrity Reporting Services Agency.

Le Premier ministre a annoncé que cette nouvelle instance aura pour objectif de mener des enquêtes selon les recommandations du rapport et ses annexes. Tous les noms mentionnés seront passés au crible. «La Task Force enquêtera aussi sur ceux dont la commission n'a pu obtenir suffisamment d'informations», a précisé le chef du gouvernement. L'instance sera créée dans les plus brefs délais et aura le soutien d'autres officiers qui pourront aider aux enquêtes.

Par ailleurs, le Premier ministre a indiqué que le comité interministériel étudiera toutes les recommandations, dont les noms mentionnés au niveau de l'ADSU, la police et la prison. «Inn fini éna transfer sa bann ofisié-la dépwi bann plas strategik kot zot ti été.» L'enquête, martèle le chef du gouvernement, «se fera en priorité sur ces personnes».