Ile Maurice: Inde - l'ancien Premier ministre Atal Bihari Vajpayee sous assistance respiratoire

Né le 25 décembre 1924, Atal Bihari Vajpayee est, à 93 ans, le plus âgé des anciens Premier ministres indiens encore en vie. Il a été membre du Parlement indien pendant plus de quatre décennies. Il est un des fondateurs du Bharatiya Janata Party dont fait partie Narendra Modi. En 2014, le gouvernement Modi a d'ailleurs décrété que l'anniversaire de l'ancien Premier ministre serait célébré en tant que Journée de la bonne gouvernance.

C'est en juin qu'Atal Bihari Vajpayee avait été admis à l'All India Institute of Medical Sciences. Il souffrait d'une infection du tractus urinaire et de congestion pulmonaire, entre autres. Avant que son état ne se détériore, le personnel médical avait indiqué que l'ancien Premier ministre était sur la voie de la guérison.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.