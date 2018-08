Sénégal: Sédhiou - Le candidat Alioune Ndiaye du mouvement R3D affûte ses armes

Le mouvement dénommé Regard Différent pour un Développement Durable (R3D) qui se réclame de l'opposition déclare sa candidature à la conquête du fauteuil présidentiel le 24 février prochain.

A l'étape de Sédhiou, dans sa tournée nationale, Alioune Ndiaye, le leader de ce mouvement, a vanté les réalisations de Macky Sall, à l'exception du pôle urbain de Diamniadio qu'il assimile à un goitre à la porte de Dakar.

Face à la presse, après une visite de courtoisie auprès de divers acteurs, le leader du mouvement R3D dit être préoccupé par le développement du Sénégal.

«J'ai un mouvement politique dont l'idéologie est le développement durable. Au sujet de la situation de gouvernance de notre pays, il faut reconnaître que c'est un régime qui a fait des efforts», note Alioune Ndiaye, ancien inspecteur d'académie de Kaolack.

Et d'étayer ses observations au travers d'une anecdote. «Lors de mes tournées, quand j'ai voulu prendre la boucle de Ourossogui à Bakel, je me suis perdu car je suis arrivé à un niveau où j'ai vu des pilonnes et l'électricité et je me suis dit que ça doit être la route nationale.

Je suis tombé sur un village du nom de Gassambéré et les populations m'ont interpelé pour me dire «kodo» (étranger en peulh) vous vous êtes perdus, si vous voulez aller à Bakel, remontez à nouveau la route; juste pour vous dire que ce régime a travaillé dans le cadre du PUDC au nom de l'équité et l'équilibre territorial en renversant la tendance».

Interrogé sur les investissements à outrance à Diamniadio, Alioune Ndiaye répond que «Dimaniadio est une sorte de goitre et d'appendicite car on sort de Dakar pour venir à côté à Diamniadio pour y concentrer les investissements. Le gouvernement ferait mieux de sortir vers Tambacounda pour développer l'intérieur du pays. Je fais des observations constructives pour faire avancer les choses».

S'agissant de sa candidature, il affirme être bien dans la course à la présidentielle. «J'ai l'ambition d'aller seul aux élections et je travaille à mobiliser les signatures et à verser ma caution.

Au Sénégal, nous avons un système électoral performant, avec un mécanisme huilé avec des préfets et des gouverneurs qui sont à la hauteur», reconnait Alioune Ndiaye, tout en promettant de revenir sur ses pas à la pêche des signatures et des voix des Sédhiois pour le porter sur les cimes de la magistrature suprême.