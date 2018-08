Afrique: Ligue des Champions - Le TP Mazembe confiant avant le choc face à Sétif

Solide leader de son groupe avant la 5ème journée de la Ligue des Champions, le TP Mazembe s'attend à un match compliqué en terre algérienne.

Ce vendredi, les Corbeaux de Lubumbashi seront opposés à l'ES Sétif et entendent conforter leur classement par un bon résultat. Le TPM, solide leader du groupe B avec 10 points, a déjà composté son billet pour les quarts de finale, à l'issue du match nul décroché face au MC Alger (1-1) le 28 juillet dernier. Ainsi, les Congolais comptent cinq points d'avance sur le MC Alger (2e, 5 points) et six sur l'ESS (3e, 4 points).

Mazembe bien préparé ce match puisque l'équipe est restée à Alger après avoir disputé son match contre le MCA. Les Congolais ont effectué un stage de deux semaines à Oran, ponctué par trois tests amicaux: face au MCO (1-1), à l'USMBA (1-1) et à l'OM Arzew (2-2).

« La préparation s'est très bien passée sur les plans individuel et collectif. On a bien travaillé dans un très bon état d'esprit. Les nouveaux joueurs inscrits en Ligue des champions se sont très bien intégrés ; nous espérons qu'ils vont former un bon groupe avec une très bonne mentalité. La préparation, c'est l'un des moments les plus importants de la saison ; c'est un travail primordial pour être performant et régulier jusqu'à la fin du championnat », a indiqué David Mwakasu, l'entraîneur adjoint du TPM.

Ayant déjà engrangé 10 points et 1ers du groupe, les Congolais s'attendent néanmoins à un match difficile face aux algériens. L'Entente Sportif de Sétif, 3ème du groupe avec 4 points jouent déjà leur survie et comptent sur une victoire face au TP Mazembe pour se relancer.