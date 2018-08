Sénégal: Neuf pirogues sénégalaises saisies par la Marine Bissau guinéenne

Ces pêcheurs de Elinkine dans le désarroi lancent un appel aux autorités pour intercéder auprès des autorités Bissau guinéennes et décanter cette situation afin de retrouver leurs pirogues et leur matériels de pêche arraisonnées ces dernières 48 heures par les bissau guinéens .

« Le problème c'est que nous ne savons pas ou s'arrête nos eaux et on est toujours exposé aux agissements des gardes cotes guinéens », déclare avec dépit le vieux pêcheur. Aujourd'hui les pêcheurs de Elinkine dans le désarroi interpellent les autorités sur cette situation qui entrave considérablement leur activités en mer.

Ces trois pirogues dont la mienne qui évoluaient dans nos eaux s'ajoutent à six autres arraisonnées par ces mêmes garde côté bissau guinéenne qui se sont même permis de venir récupère nos matériels à bord des pirogues avant de repartir sans être inquiéter » déplore le responsable des pêcheurs qui a du mal à digérer cette situation qui selon lui est récurrente dans la zone . « plus inquiétant et plus frustrant c'est le fait que les guinéens qui nous accusent de défaut de licences de pêche viennent jusque dans nos eaux territoriales.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.