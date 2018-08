Congo-Kinshasa: Des voisins en justice pour 70 centimètres de terre

« Une fois élus, je ferais de la lutte contre la corruption mon cheval de bataille et dans dix ans, je… Plus »

Quant à l'avocat de Ntalaja Mutombo, la tierce opposition est non fondée. Okonda Nkoyi est dépourvu de la qualité pour venir en justice. Il est fils d'Osambo Vincent et a acquis le droit de propriété le 8 mars 2014 alors que le procès a débuté le 27 juillet 2013. En cette qualité, il a été valablement représenté et le jugement rendu lui est opposable avec tous les autres enfants car, dans leur certificat d'enregistrement ils sont en copropriété indivisible. Yves Kadima

Sous les RC 31303/31590 le tribunal de grande instance de Matete a pris en délibéré les dossiers qui ont opposé Esambo Vincent à Ntalaja Mutombo et Okonda Nkoyi. Dans ces deux dossiers, Esambo Vincent a voulu obtenir du tribunal l'interprétation de la décision judiciaire sous le RC 28814/28443 et, pour ce qui est de son fils Okonda Nkoyi, il est venu en tierce opposition par le fait qu'il n'a pas été associé dans ladite procédure judiciaire dont le jugement lui est opposable.

