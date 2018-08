Congo-Kinshasa: Kinshasa dans la fièvre du 2me Salon d'affaires et d'investissements

« Une fois élus, je ferais de la lutte contre la corruption mon cheval de bataille et dans dix ans, je… Plus »

Durant ces quatre jours, 28 thèmes seront abordés par les experts. Notons que les participants à appartiennent à des filières diverses : l'agro-business, le numérique, l'énergie, le commerce, la fiscalité, la douane ; etc. Cependant, la mode, la musique, la comédie, la dégustation et le sport ne seront pas en reste.

Cette rencontre vise à favoriser l'échange d'expériences, de connaissances et d'ambitions entre participants. Les organisateurs voudraient que ceux-ci réfléchissent sur des questions spécifiques en rapport avec le développement économique, social et humain. Les interrogations majeures devraient se focaliser sur les politiques économiques à mettre en œuvre pour survivre au milieu des nations dévorées par la soif d'eau douce pendant que la RDC baigne dans l'une de plus grandes réserves mondiales d'eau douce? Comment endurer les tribulations de la misère pendant que son sol est envieusement arable et que son sous-sol offre au reste du monde les minerais les plus stratégiques, à savoir le coltan, le cobalt, l'uranium pour ne citer que ceux-là ? Comment tirer profit de la fine fleur de sa population pendant que ses élites émigrent massivement vers d'autres cieux, à la suite du chômage ou de leur inutilisation incongrue, poussant le pays vers la crise des cerveaux ?

les investissements au pays et de présenter aux investisseurs les différentes opportunités à leur portée en vue de booster son économie. C'est ce qui justice, du reste, la tenue de la 2ème Edition du Salon d'affaires et d'investissements à Kinshasa, du 23 au 26 août 2018.

