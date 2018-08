Congo-Kinshasa: Tripaix/Ndjili - Querelle autour des arrêtés des ministres de l'EPSP

« Une fois élus, je ferais de la lutte contre la corruption mon cheval de bataille et dans dix ans, je… Plus »

Le principal incriminé a soutenu avoir travaillé avec Makonda père de 1988 à 1999 et depuis lors s'est tourné vers le fils. Taxant son cousin Tino Munsi de tribaliste, il a révélé que ce dernier lui a souvent demandé de se séparer de Makonda, originaire de l'ex Equateur pour s'associer aux yansi qui sont à la CUEBC. Il a reconnu avoir bénéficié du concours de Munsi pour obtenir des arrêtés en 1996 (délivré par Sekimonyo) et 2008 (Maker Mwangu). Et précisé que les écoles se trouvaient dans un coin périphérique de la capitale et qu'ils avaient signé un protocole d'accord en 2003 avec le représentant légal de la CUEBC. Il a révélé que depuis 2015, Makonda avait écrit aux autorités du secteur éducatif pour un changement de régime de ses écoles.

Et d'ajouter que n'ayant jamais obtenu la quotité qui lui revient dans ce partenariat, Makonda exige depuis un certain temps la restitution de ses écoles. C'est ainsi que la CUEBC conteste les arrêtés de leurs clients.

L'avocat principal de la CUEBC a dit ensuite que le second prévenu est promoteur d'école, Kuluntu, lui, a longtemps travaillé chez les protestants. Des agréments avaient été délivrés à ces écoles. Chassé de la communauté évangélique, a-t-il soutenu, Kuluntu a falsifié les arrêtés de la CUEBC pour insérer des fausses mentions et s'est servi du label sus évoqué pour vendre la parcelle de la CUEBC. C'est par le biais des passages effectués par les prévenus dans les écoles de leur cliente, que la CUEBC a pris connaissance des arrêtés sus évoqués, a-t-il ajouté.

Statuts et Reglèment d'ordre intérieur de leur communauté en mains, les avocats de la plaignante ont noté que l'usage de faux est une infraction continue. Les prévenus continuent de se servir de ces pièces. Et au regard des statuts, le représentant légal Mumbamba est en droit d'ester en justice

Précisant que ces arrêtés avaient été délivrés en 1996 et 2008 et la transaction immobilière imputée à leurs clients date de 2006,

Une entité de l'Eglise du Christ au Congo « ECC », la 35 ème Communauté de l'Union des Eglises Baptistes du Congo « CUEBC » poursuit l'enseignant Kuluntu et le promoteur Makonda au Tribunal de Paix de Ndjili pour avoir falsifié ses arrêtés et chercher de la déposséder de ses écoles. L'instruction a commencé le mardi 14 août 2018.

