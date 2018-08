Afrique: Ligue des champions - Le MC Alger en conquérant au Maroc

Le MC Alger sera en déplacement chez les Marocains du Difaâ Hassani El-Jadidi, samedi dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Le MCA (2e, 5 points), tenu en échec lundi par le Paradou AC (1-1) lors de la première journée de la Ligue 1, n'aura pas droit à l'erreur dans cette rencontre. Le défenseur axial mouloudéen, Ayoub Azzi, s'est exprimé sur ce match de la Ligue des Champions et sur l'importance de revenir avec les trois points.

« On sait que ce ne sera pas facile, mais le plus important c'est de rester concentré et de réussir un bon résultat. En tout cas, comme je l'ai dit, on devra faire la différence lors de cette rencontre, a confié Ayoub Azzi, dans des propos relayés par competition.dz.

Face au Difaa Hassani El Jadida, on n'aura aucune excuse. Si on a fait le déplacement au Maroc c'est pour arracher la victoire et revenir avec les trois points à la maison et rien d'autre. »

Le Doyen, auteur d'un seul point lors des deux dernières journées de la Ligue des Champions, est appelé à relever la tête pour s'approcher des quarts de finale en attendant l'éventuelle finale face à l'ES Sétif lors de la 6e et dernière journée.

Le Mouloudia pourrait être privé lors de cette rencontre des services de son capitaine Abderrahmane Hachoud, sorti sur blessure aux adducteurs lundi face au PAC.