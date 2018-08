Afrique: Ligue des Champions - Victoire impérative pour les Sétifiens

L'appui financier suédois est destiné aux programmes Santé et protection de l'enfant menés… Plus »

« Nous sommes condamnés à remporter les trois points de la victoire si l'on veut rester dans la course pour la qualification au prochain tour. Je pense que c'est le match de la dernière chance et il faudra essayer de bien le négocier, a déclaré le de l'ES Sétif, Bedrane, dans des propos relayés par competition.dz. Je pense que nous avons les atouts nécessaires pour y parvenir. On aura aussi grandement besoin du soutien de nos supporters qui vont être sûrement très nombreux à venir nous encourager. Certes, ça ne sera pas une mission facile face à cette équipe du TPM qui a de l'expérience et qui possède un bon groupe. Cependant, nous comptons nous donner à fond pour d'abord engranger les trois points de la victoire et essayer par la même occasion de rester sur notre bonne lancée. »

L'ESS (3e, 4 points) qui est en train de revivre depuis l'arrivée à la barre technique du technicien marocain Rachid Taoussi, aura une belle occasion de garder intactes ses chances face au TP Mazembe, leader avec 10 points et déjà qualifié pour le prochain tour. Une victoire est impérative afin de garder des chances de qualification aux quarts de finale lors de la dernière journée de ce groupe.

